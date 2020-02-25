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25 лютого 2020, вівторок, 06:00 26
Економіка 2020-02-25T06:15:01+02:00
Українські Новини
Гривня почала дешевшати: курс валют на 25 лютого

Гривня почала дешевшати: курс валют на 25 лютого

Анна Рудык
курс долара, курс євро, курс гривні, Курс валют
Курс валют
Курс валют

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 лютого, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,6191
1 долар США 24,4995
1 швейцарський франк 25,0110
10 єн 2,2000
10 російських рублів 3,7488
1 євро 26,5109

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження на незмінному рівні в п'ятницю в понеділок знизився на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Також Національний банк України з 25 лютого цього року вводить в обіг нову купюру в 200 гривень.

Тим часом експерти дали прогноз на тиждень, яким буде курс долара.

А в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 лютого на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,87% до 24,2600 UAH/USD.

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