Гривня почала дешевшати: курс валют на 25 лютого

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 лютого, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,6191 1 долар США 24,4995 1 швейцарський франк 25,0110 10 єн 2,2000 10 російських рублів 3,7488 1 євро 26,5109

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження на незмінному рівні в п'ятницю в понеділок знизився на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Також Національний банк України з 25 лютого цього року вводить в обіг нову купюру в 200 гривень.

Тим часом експерти дали прогноз на тиждень, яким буде курс долара.

А в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 лютого на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,87% до 24,2600 UAH/USD.