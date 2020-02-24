Доллар просел, а евро подскочил: курс валют в обменниках в начале недели

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 февраля на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,87 коп. до 24,2600 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,05 коп. до 26,1758 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,00 коп. до 26,5577 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,2600 24,5119 26,1758 26,5577 3,45 3,92 Максимальный 24,4000 25,0000 26,4200 26,9000 3,78 5,00 Минимальный 24,0000 24,3900 25,6000 26,4000 2,50 3,78

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 февраля, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара. По словам Андрея Шевчишина, рынок продолжит держать паузу во время работы миссии МВФ в Украине.



В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 20 февраля на 2,14 коп. до 24,5253 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 2,76 коп. до 26,1518 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,29 коп. до 26,5421 UAH/EUR.