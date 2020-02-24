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24 лютого 2020, понеділок, 21:27 8
Європа 2020-02-24T22:30:02+02:00
Українські Новини
Акції італійських компаній стрімко втрачають вартість через спалах коронавірусу

Акції італійських компаній стрімко втрачають вартість через спалах коронавірусу

Валерия Драгомирова
Акції, Італійські компанії, Італія, Коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Поширення коронавірусу, яким заразилися понад 79 тисяч осіб по всьому світу, вплинуло на торги світових бірж. Найбільше це вдарило на котирування італійських компаній.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Зокрема, міланська біржа відкрилася з падіння котирувань на 3,4%, тоді як до середини дня падіння склало 6%. На 3,2% впав індекс Dow Jones, а Nasdaq - на 4,5%.

Серед окремих компаній найбільшого падіння зазнали акції компаній, що залежать від експорту. Зокрема, акції Juventus впали на 11%, Salvatore Ferragamo - на 9,5%, Cnh e St - на 8%.

"Ми очікуємо негативного, але тимчасового впливу на італійський ВВП. Основні ризики пов'язані з компаніями, які мають діяльність, безпосередньо пов'язану з туристичними потоками та сферою розкоші і компаніям, які мають високу концентрацію виробничої діяльності у Північній Італії", - зазначають у звіті експертів Equita.

Поширення коронавірусу і заходи, що вживаються для обмеження потоку мандрівників, мають серйозні наслідки для титулів авіакомпаній і транспортних компаній, туроператорів і готельних мереж по всій Європі.

Акції Easyjet впали на 12%, Ryanair - на 10%, а туроператора Tui - на 8,4%.

Як повідомляли Українські Новини, кількість померлих від коронавірусу в Італії збільшилася до 6 осіб.

Перші випадки зараження коронавірусом в Італії були зафіксовані минулого тижня.

Зараз через хворобу на карантин закрили вже 12 міст.

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