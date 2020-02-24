Акції італійських компаній стрімко втрачають вартість через спалах коронавірусу

Поширення коронавірусу, яким заразилися понад 79 тисяч осіб по всьому світу, вплинуло на торги світових бірж. Найбільше це вдарило на котирування італійських компаній.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.



Зокрема, міланська біржа відкрилася з падіння котирувань на 3,4%, тоді як до середини дня падіння склало 6%. На 3,2% впав індекс Dow Jones, а Nasdaq - на 4,5%.



Серед окремих компаній найбільшого падіння зазнали акції компаній, що залежать від експорту. Зокрема, акції Juventus впали на 11%, Salvatore Ferragamo - на 9,5%, Cnh e St - на 8%.



"Ми очікуємо негативного, але тимчасового впливу на італійський ВВП. Основні ризики пов'язані з компаніями, які мають діяльність, безпосередньо пов'язану з туристичними потоками та сферою розкоші і компаніям, які мають високу концентрацію виробничої діяльності у Північній Італії", - зазначають у звіті експертів Equita.



Поширення коронавірусу і заходи, що вживаються для обмеження потоку мандрівників, мають серйозні наслідки для титулів авіакомпаній і транспортних компаній, туроператорів і готельних мереж по всій Європі.



Акції Easyjet впали на 12%, Ryanair - на 10%, а туроператора Tui - на 8,4%.



Як повідомляли Українські Новини, кількість померлих від коронавірусу в Італії збільшилася до 6 осіб.

Перші випадки зараження коронавірусом в Італії були зафіксовані минулого тижня.

Зараз через хворобу на карантин закрили вже 12 міст.