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24 лютого 2020, понеділок, 20:29 6 Інфографіка
Світ 2020-02-24T20:29:26+02:00
Українські Новини
Кількість хворих на коронавірус виросло до 79 тис.: актуальні дані про поширення захворювання

Кількість хворих на коронавірус виросло до 79 тис.: актуальні дані про поширення захворювання

Таня Войтюк
Коронавірус, ВООЗ, Спалах коронавірусу, епідемія, Пандемія, коронавірус в Китаї
Карта поширення коронавіруса. Фото: google
Карта поширення коронавіруса. Фото: google

У той час як в Італії зафіксували спалах коронавіруса, а у ВООЗ занепокоєні тим, що вірус може стати новою пандемією, у світі загальна кількість заражених перевищила 78 тис. осіб, і понад 2,5 тис. загинули.

Згідно даними Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, в країні зафіксовано 77 150 підтверджених випадків захворювання. За оцінкою SCMP, число заражень по всіх країнах становить 79 363 людини.

КоронавірусКоронавірус

Згідно з даними в звіті ВООЗ всього було заражено 78 811 осіб (з них в Китаї — 77 042, померло 2445). За межами материкового Китаю в 28 країнах по всьому світу зафіксовано 1769 підтверджених випадків зараження (17 випадків летального результату).

Як повідомляли Українські Новини, через оронавірус в Італії українське консульство припинило роботу в Мілані на невизначений час.

Тим часом ВООЗ передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус.

Нагадаємо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні не зафіксовано випадків захворювання коронавірусом.

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