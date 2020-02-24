ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины, передают Українськi Новини.



"ВОЗ передала 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Наборы содержат примерно 3 000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 950-ти человек", - говорится в сообщении.



Согласно сообщению, во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическому определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории.



Сейчас в европейском регионе работает 6 международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус.



Как сообщали Українськi Новини, согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.



20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту "Харьков".



Эвакуированы помещены на карантин в медцентр "Новые Санжары" Полтавской области.