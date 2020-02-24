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24 февраля 2020, понедельник, 18:46 12
Медицина 2020-02-24T18:46:19+02:00
Українські Новини
ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус

ВОЗ передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Украина, Реагенты, Тестирование, Коронавирус
Коронавирус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua
Коронавирус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua

Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины, передают Українськi Новини.

"ВОЗ передала 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Наборы содержат примерно 3 000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 950-ти человек", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическому определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории.

Сейчас в европейском регионе работает 6 международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту "Харьков".

Эвакуированы помещены на карантин в медцентр "Новые Санжары" Полтавской области.

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