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24 лютого 2020, понеділок, 19:50 2
Економіка 2020-02-24T20:00:07+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку "просіла" на початку тижня

Гривня на міжбанку "просіла" на початку тижня

Анна Рудык
Курс валют, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження на незмінному рівні в п'ятницю в понеділок знизився на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,45-24,49 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,49-24,52 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,48-24,451 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,15% з 23,74 UAH/USD до 24,49 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 лютого, на 4,42% до 24,4947 UAH/USD.

Тим часом Національний банк України з 25 лютого цього року вводить в обіг нову купюру в 200 гривень.

Раніше експерти дали прогноз на тиждень, яким буде курс долара.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 лютого на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,87% до 24,2600 UAH/USD.

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