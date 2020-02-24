Гривня на міжбанку "просіла" на початку тижня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження на незмінному рівні в п'ятницю в понеділок знизився на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,45-24,49 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,49-24,52 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,48-24,451 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,15% з 23,74 UAH/USD до 24,49 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 лютого, на 4,42% до 24,4947 UAH/USD.

Тим часом Національний банк України з 25 лютого цього року вводить в обіг нову купюру в 200 гривень.

Раніше експерти дали прогноз на тиждень, яким буде курс долара.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 лютого на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,87% до 24,2600 UAH/USD.