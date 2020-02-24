Гривна подешевела: НБУ понизил официальный курс нацвалюты

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 февраля, на 4,42 коп. до 24,4947 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24 февраля, на 3,19 коп. до 24,4505 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 февраля, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара. По словам Андрея Шевчишина, рынок продолжит держать паузу во время работы миссии МВФ в Украине.



Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 февраля, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.