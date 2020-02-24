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24 лютого 2020, понеділок, 18:07 9
Президент 2020-02-24T18:42:17+02:00
Українські Новини
Хорегораф Чапкіс у 90-річчя отримав орден Ярослава Мудрого

Хорегораф Чапкіс у 90-річчя отримав орден Ярослава Мудрого

Анна Рудык
орден Ярослава мудрого, Григорій Чапкіс, Нагородження, Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський нагородив хореографа Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня з нагоди 90-річчя.

Про це йдеться в указі №56 від 24 лютого, передають Українські Новини.

Відповідно до указу Чапкіс нагороджений за видатний особистий внесок у розвиток національної культури та хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність.

Чапкіс - балетмейстер, народний артист України, суддя телешоу "Танці з зірками".

У понеділок, 24 лютого, він святкує 90-й день народження.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський нагородив екс-главу парламенту Норвегії і консула Угорщини орденом Ярослава Мудрого.

Раніше Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня телеведучого Сергія Притулу та соліста поп-рок-групи "Антитіла" Тараса Тополю за волонтерську діяльність.

Також Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з вручення ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову, загиблим під час виконання бойового завдання на Донбасі.

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