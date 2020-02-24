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24 лютого 2020, понеділок, 17:29 7
Економіка 2020-02-24T18:45:02+02:00
Українські Новини
Лещенко отримав в лютому 332 тисяч гривень зарплати в "Укрзалізниці"

Лещенко отримав в лютому 332 тисяч гривень зарплати в "Укрзалізниці"

Григорий Яковенко
електронні декларації, НАЗК, зарплати чиновників, Сергій Лещенко

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко в лютому задекларував 332 тис. гривень винагороди за роботу в якості члена наглядової ради.

Про це свідчать дані в єдиному державному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 13 лютого Лещенко отримав гонорар у розмірі 332,063 тис. гривень.

Джерелом коштів є роботодавець в особі "Укрзалізниці".

При цьому в документі не вказано період, за який здійснено виплату.

Як повідомляли Українські Новини, в січні Лещенко отримав 136 тисяч гривень зарплатні в "Укрзалізниці".

Екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці".

Раніше Кабмін призначив Лещенко членом спостережної ради "Укрзалізниці".

У листопаді прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".

 

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