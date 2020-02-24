Лещенко отримав в лютому 332 тисяч гривень зарплати в "Укрзалізниці"

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко в лютому задекларував 332 тис. гривень винагороди за роботу в якості члена наглядової ради. Про це свідчать дані в єдиному державному реєстрі декларацій, передають Українські Новини. Згідно з ним, 13 лютого Лещенко отримав гонорар у розмірі 332,063 тис. гривень. Джерелом коштів є роботодавець в особі "Укрзалізниці". При цьому в документі не вказано період, за який здійснено виплату. Як повідомляли Українські Новини, в січні Лещенко отримав 136 тисяч гривень зарплатні в "Укрзалізниці". Екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці". Раніше Кабмін призначив Лещенко членом спостережної ради "Укрзалізниці". У листопаді прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".