FlixBus готовий коректувати рейси через спалахи коронавіруса у разі потреби

Транспортна компанія FlixBus (Німеччина) готова коректувати перевезення в залежності від рекомендацій місцевої влади у випадку спалахів коронавіруса. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії. "FlixBus уважно стежить за ситуацією навколо коронавіруса та дотримується рекомендацій місцевої влади. Поки що немає рекомендацій від відповідальних органів з прийняття будь-яких спеціальних заходів. Але якщо ситуація зміниться, ми будемо відповідно коригувати свої дії", - сказали в прес-службі. У компанії зазначили, що готові коригувати перевезення відповідно до вказівок тих країн, де працює компанія. Станом на поточний момент у FlixBus відсутні прямі рейси між містами в Україні та Італії, де зафіксовано спалах викликаного коронавірусом захворювання, проте пасажири можуть скористатись рейсами з пересадкою. Як повідомляли Українські Новини, МАУ не планує припиняти рейси в Італію. В Італії на консульському обліку знаходяться понад 11 тис. українців. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що авіарейси з зон поширення коронавіруса будуть перевірятися додатково.