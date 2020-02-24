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24 лютого 2020, понеділок, 15:19 8
Транспорт 2020-02-24T16:15:02+02:00
Українські Новини
FlixBus готовий коректувати рейси через спалахи коронавіруса у разі потреби

FlixBus готовий коректувати рейси через спалахи коронавіруса у разі потреби

Оксана Соболь
Коронавірус, автобусні перевезення, FlixBus, Covid-19
FlixBus. Фото: Wikimedia Commons
FlixBus. Фото: Wikimedia Commons

Транспортна компанія FlixBus (Німеччина) готова коректувати перевезення в залежності від рекомендацій місцевої влади у випадку спалахів коронавіруса.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"FlixBus уважно стежить за ситуацією навколо коронавіруса та дотримується рекомендацій місцевої влади. Поки що немає рекомендацій від відповідальних органів з прийняття будь-яких спеціальних заходів. Але якщо ситуація зміниться, ми будемо відповідно коригувати свої дії", - сказали в прес-службі.

У компанії зазначили, що готові коригувати перевезення відповідно до вказівок тих країн, де працює компанія.

Станом на поточний момент у FlixBus відсутні прямі рейси між містами в Україні та Італії, де зафіксовано спалах викликаного коронавірусом захворювання, проте пасажири можуть скористатись рейсами з пересадкою.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ не планує припиняти рейси в Італію.

В Італії на консульському обліку знаходяться понад 11 тис. українців.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що авіарейси з зон поширення коронавіруса будуть перевірятися додатково.

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