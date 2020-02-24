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24 лютого 2020, понеділок, 14:28 57
Силові структури 2020-02-24T14:32:39+02:00
Українські Новини
Поліція перевіряє причетність екс-голови МЗС Кожари до вбивства гостя у своєму домі

Поліція перевіряє причетність екс-голови МЗС Кожари до вбивства гостя у своєму домі

Жора Шокин
Кожара, вбивство, Сергій Старицький, Чайки, МЗС України, Нацполіція
Леонід Кожара. Фото: Апостроф
Леонід Кожара. Фото: Апостроф

Поліція перевіряє можливу причетність колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари до вбивства генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в будинку екс-міністра в Чайках під Києвом.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба поліції Київської області.

"Ми перевіряємо всіх осіб, хто перебував у будинку в той час", - сказали у відомстві.

На даний момент триває слідство, призначено ряд експертиз.

Перевіряються різні версії, версія самогубства не виключається також.

Про висунення підозри кому-небудь мова поки не йде.

Також у поліції повідомили, що всі, хто був під час вбивства в будинку, допитані.

Як повідомляли Українські Новини, поліція перекваліфікувала з самогубства на умисне вбивство справу за фактом смерті Старицького в будинку екс-міністра закордонних справ Кожари в Київській області.

У п'ятницю, 21 лютого, під Києвом у селі Чайки стався трагічний інцидент. За попередньою інформацією, у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари покінчив з собою чоловік.

За версією поліції, киянин приїхав у гості до сімейної пари і покінчив з собою, поки господарі були в інших кімнатах будинку.

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