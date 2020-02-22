підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
22 лютого 2020, субота, 19:50 9
Силові структури 2020-02-22T20:01:23+02:00
Українські Новини
Смерть гендиректора Atlantic Group під Києвом поліція розслідує як умисне вбивство

Смерть гендиректора Atlantic Group під Києвом поліція розслідує як умисне вбивство

Ярина Вацяк
самогубство, вбивство, Сергій Старицький
Будинок Кожари під Києвом. Фото Інформатор
Будинок Кожари під Києвом. Фото Інформатор

За фактом можливого самогубства генерального директора рекламного агентства Atlantic Group Сергія Старицького в селі Чайки Київської області поліція Київської області почала розслідування.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби головного управління Національної поліції Київської області, передають Українські Новини.

"Повідомлення на спецлінію 102 надійшла від жительки села Чайки про те, що в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав в гості зі столиці. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Там поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва. На місці події як речовий доказ вилучений пістолет марки Jericho 941 PSL, патрони і гільзу. За попередніми даними, киянин покінчив з собою, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах за своїми справами", - йдеться в ньому.

Тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу, з додатковою позначкою "самогубство".

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Згідно з даними українських ЗМІ, загиблий - засновник рекламного агентства Atlantic Group Сергій Старицький, він вчинив самогубство в будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

Згідно з повідомленням на сторінці в соціальній мережі Facebook Atlantic Group, вчора пізно ввечері загинув генеральний директор Atlantic Group Сергій Старицький.

У повідомленні йдеться, що в 1992 році Старицький став співзасновником Atlantic Group, в його професійному активі також керівництво телеканалом "Інтер" і очолював департамент міжнародних зв'язків Української державної телерадіокомпанії.

Як повідомляли Українські Новини", у п'ятницю, 21 лютого, під Києвом у селі Чайки стався трагічний інцидент. За попередньою інформацією, у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари покінчив з собою чоловік.

За версією поліції, киянин приїхав у гості до сімейної пари і покінчив з собою, поки господарі були в інших кімнатах особняка.

 

Більше новин про: самогубство вбивство Сергій Старицький

Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку
В евакуйованих з Уханя кожні три дні будуть брати аналізи на коронавірус, - секретар РНБО
Новини
Йдуть снігопади із сильними поривами вітру: в неділю погода в Україні різко погіршиться 20:48 Карта
Смерть гендиректора Atlantic Group під Києвом поліція розслідує як умисне вбивство 19:50
Китайці говорили, що кількість заражених і загиблих дуже занижують, - евакуйована українка 19:15
Україна завоювала бронзу на чемпіонаті світу з біатлону в Італії 18:53
Поїзд "Київ-Москва", з якого зняли китаянку з підозрою на коронавірус, продезінфікували, - Укрзалізниця 18:20
більше новин
Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах 09:27
Зоряна Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю 23:16
Гончарук прозвітував, що вдалося уряду за п'ять місяців 13:13
Голова "Нашого краю" на Миколаївщині Кормишкін заявив про підготовку у нього обшуків по команді губернатора Стадника 16:10
Єдиний шлях до успіху України - через інвестиції в людей, людина – головний пріоритет держави, - звіт Гончарука 13:35
більше новин
Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах 09:27
Кількість жертв коронавірусу зросла: у Китаї померли 2238 осіб 08:20 Інфографіка
У Музеї історії Києва представлять кураторський арт-проект Ірини Акімової "Погляд з-за лаштунків" 11:21 Прес-реліз
Заворушення в Нових Санжарах: 23 затриманих відпустили, 5 правоохоронців госпіталізовані 11:10
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
більше новин
Всі в обсервації у Нових Санжарах здорові, - заступник міністра охорони здоров'я Коваль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok