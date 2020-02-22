Смерть гендиректора Atlantic Group під Києвом поліція розслідує як умисне вбивство

За фактом можливого самогубства генерального директора рекламного агентства Atlantic Group Сергія Старицького в селі Чайки Київської області поліція Київської області почала розслідування.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби головного управління Національної поліції Київської області, передають Українські Новини.

"Повідомлення на спецлінію 102 надійшла від жительки села Чайки про те, що в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав в гості зі столиці. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Там поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва. На місці події як речовий доказ вилучений пістолет марки Jericho 941 PSL, патрони і гільзу. За попередніми даними, киянин покінчив з собою, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах за своїми справами", - йдеться в ньому.

Тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу, з додатковою позначкою "самогубство".

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Згідно з даними українських ЗМІ, загиблий - засновник рекламного агентства Atlantic Group Сергій Старицький, він вчинив самогубство в будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

Згідно з повідомленням на сторінці в соціальній мережі Facebook Atlantic Group, вчора пізно ввечері загинув генеральний директор Atlantic Group Сергій Старицький.

У повідомленні йдеться, що в 1992 році Старицький став співзасновником Atlantic Group, в його професійному активі також керівництво телеканалом "Інтер" і очолював департамент міжнародних зв'язків Української державної телерадіокомпанії.

Як повідомляли Українські Новини", у п'ятницю, 21 лютого, під Києвом у селі Чайки стався трагічний інцидент. За попередньою інформацією, у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари покінчив з собою чоловік.

За версією поліції, киянин приїхав у гості до сімейної пари і покінчив з собою, поки господарі були в інших кімнатах особняка.