Під Києвом у будинку екс-глави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік

У п'ятницю, 21 лютого, під Києвом у селі Чайки стався трагічний інцидент. За попередньою інформацією, у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари покінчив з собою чоловік. За яких обставин це сталося, невідомо.

Про подію стало відомо близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

На місці працювали правоохоронці, але вони відмовилися коментувати ситуацію. За подіями спостерігали кілька жителів сусідніх будинків, які підтвердили, що в цьому будинку проживає сім'я Кожари. Інших подробиць вони не знають.

Будинок Кожари під Києвом. Фото Інформатор

При цьому біля будинку зібралися кілька людей в костюмах і з дуже діловим виглядом, які підійшли до нас і попередили, що їх знімати категорично заборонено, та ж ситуація повторилася, коли ми запускали стрім. Варто відзначити, що Кожари серед цих чоловіків не було, а по дому налякане бігала жінка, яка, побачивши знімальну групу Інформатора, стала бігати по кімнатах будинку з панорамними вікнами і вимикати світло.

НП сталася ввечері в п'ятницю. Фото Інформатор

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі політик Ігор Мосійчук, загиблим виявився Старицький Сергій Геннадійович, 1963 року народження, колишній директор ТОВ "Спорт медіа проект". Він нібито був п'яний і застрелився з пістолета Jericho, який зареєстрований на Кожару. На сайті YouControl зазначено, що компанія "Спорт медіа проект" займалася виданням журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році. У мережі ж інформації про Старицком не надто багато, лише статті про його роботу в агенстві Atlantic Group і чутки про призначення на посаду на телеканалі "Інтер", але все це датується 2006 роком, а більш свіжих новин про чоловіка немає. Важливо відзначити, що на місці події в селі Чайки особу загиблого нам не озвучили.

Старицький Сергій Геннадійович

Що стосується власника будинку, в якому стався трагічний випадок, Леонід Олександрович Кожара — український політичний і державний діяч, дипломат. Депутат Верховної ради України кількох скликань, член Партії регіонів України. Міністр закордонних справ України з 24 грудня 2012 року до 23 лютого 2014, колишній голова ОБСЄ та ОЧЕС. На даний момент є заступником голови партії "Соціалісти".