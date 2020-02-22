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22 февраля 2020, суббота, 12:52 46
Силовые структуры 2020-02-22T12:52:30+02:00
Українські Новини
Приехал в гости и застрелился: появились подробности трагедии в доме министра времен Януковича

Приехал в гости и застрелился: появились подробности трагедии в доме министра времен Януковича

Надежда Комендантова
Нацполиция, стрельба в Киеве, Леонид Кожара, Сергей Старицкий, Самоубийство
Дом Кожары под Киевом. Фото Информатор
Дом Кожары под Киевом. Фото Информатор

В полиции Киевской области раскрыли новые подробности инцидента в селе Чайки 21 февраля, когда в доме бывшего главы МИД времен Януковича нашли застреленным столичного предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело расследуется как самоубийство. 56-летнего жителя Киева нашли в доме с огнестрельным ранением головы. На месте происшествия изъят пистолет "Jericho 941 PSL", патроны и гильза.

Судебно-медицинская экспертиза должна дать заключение о причинах смерти. По версии полиции, киевлянин приехал в гости к семейной паре и покончил с собой, пока хозяева дома были в других комнатах особняка.

Расследование продолжается, полицейским предстоит установить полную картину случившегося.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, под Киевом в селе Чайки произошел трагический инцидент. По предварительной информации, в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары покончил с собой мужчина.

Как сообщает в своем Telegram-канале политик Игорь Мосийчук, погибшим оказался Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, бывший директор ООО "Спорт медиа проект". 

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