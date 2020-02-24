Курс рубля не змінився в обмінниках Києва після вихідних

У понеділок, 24 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 21 лютого, залишився без змін і становить 3,45 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу також не змінився 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 24 лютого:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,45 3,92 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз на тиждень, яким буде курс долара. За словами Андрія Шевчишина, ринок продовжить тримати паузу під час роботи місії МВФ в Україні.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 лютого на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,87% до 24,2600 UAH/USD.