НБУ повысил курс гривны в понедельник: сколько стоит валюта

В то время как доллар падает третью неделю подряд, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 февраля, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-23 февраля, на 4,54 коп. до 24,4777 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,6153 1 доллар США 24,4530 1 швейцарский франк 24,8962 10 иен 2,1837 10 российских рублей 3,7979 1 евро 26,4129

Как сообщали Українські Новини, эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.



Ранее эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара. По словам Андрея Шевчишина, рынок продолжит держать паузу во время работы миссии МВФ в Украине.



В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 20 февраля на 2,14 коп. до 24,5253 UAH/USD.



Средний курс покупки евро понизился на 2,76 коп. до 26,1518 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,29 коп. до 26,5421 UAH/EUR.





