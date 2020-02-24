подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
24 февраля 2020, понедельник, 06:00 226
Экономика 2020-02-24T06:00:02+02:00
Українські Новини
НБУ повысил курс гривны в понедельник: сколько стоит валюта

НБУ повысил курс гривны в понедельник: сколько стоит валюта

Валерия Драгомирова
Курс валют, НБУ, Курс доллара к гривне, курс доллара, Курс гривны, Доллар
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

В то время как доллар падает третью неделю подряд, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 февраля, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-23 февраля, на 4,54 коп. до 24,4777 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,6153
1 доллар США 24,4530
1 швейцарский франк 24,8962
10 иен 2,1837
10 российских рублей 3,7979
1 евро 26,4129

 

Как сообщали Українські Новини, эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.

Ранее эксперты дали прогноз на неделю, каким будет курс доллара. По словам Андрея Шевчишина, рынок продолжит держать паузу во время работы миссии МВФ в Украине.

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 20 февраля на 2,14 коп. до 24,5253 UAH/USD. 

Средний курс покупки евро понизился на 2,76 коп. до 26,1518 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,29 коп. до 26,5421 UAH/EUR.


 

 

Больше новостей о: Курс валют НБУ Курс доллара к гривне курс доллара Курс гривны Доллар

Стоит ли ожидать резких скачков доллара: эксперты ...
Нацвалюта немного колебалась: динамика курса гривн...
Перед выходными доллар упал в цене: курс валют...
Доллар подорожает в начале недели: официальный кур...
Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары"
В МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавируса в Украине нет
Новости
Скриншот: YouTube/ EuroNews
Из-за коронавируса в Италии паника: люди штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Рейсы из зоны риска распространения коронавируса будут проверяться дополнительно, - Гончарук 08:45
Ледяной дождь, порывы ветра и метели: на Украину обрушится циклон 08:15 Карта
Будущие пенсионеры могут остаться без пенсии: как не потерять выплаты и сколько можно получить 06:05 Инфографика
НБУ повысил курс гривны в понедельник: сколько стоит валюта 06:00
больше новостей
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
коронавирус. Карта. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
От коронавируса умерли уже 2360 человек: в США готовятся к закрытию школ и предприятий 09:24 Инфографика
Приехал в гости и застрелился: появились подробности трагедии в доме министра времен Януковича 12:52
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2020: что известно про уникальную группу 17:05
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
коронавирус. Карта. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
От коронавируса умерли уже 2360 человек: в США готовятся к закрытию школ и предприятий 09:24 Инфографика
больше новостей
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok