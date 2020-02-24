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Європа 2020-02-24T09:28:44+02:00
Українські Новини
У Туреччині стався ще один землетрус

У Туреччині стався ще один землетрус

Ярина Вацяк
Землетрус, Туреччина, землетрус в Туреччині

Внаслідок землетрусу на сході Туреччини, недалеко від кордону з Іраном, який закрили через коронавірус, щонайменше дев'ять людей загинули і 37 осіб постраждали.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Епіцентр землетрусу магнітудою 5,7 знаходиться на території Ірану, але наніс значні руйнування в турецькій провінції Ван. Багато будівель були пошкоджені, люди опинилися під завалами.

Пошуково-рятувальні групи були відправлені в регіон, що постраждав від землетрусу.

Між тим землетрус магнітудою 4,5 стався в центральній турецькій провінції Конья.

Землетрус стався о 1:26 ранку за місцевим часом в районі Деребучак на глибині 14,76 км. Повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Як повідомляли Українські Новини, на турецько-іранському кордоні в неділю, 23 лютого, стався землетрус магнітудою 5,7. Загинули 9 осіб.

У січні у Туреччині стався потужний землетрус. Загинула щонайменше 21 людина і понад 1000 постраждали.

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