підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
ONLINE
24.02.20 11:00 Круглый стол: "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?"

24 лютого 2020, понеділок, 08:45 112
Кабмін 2020-02-24T09:08:21+02:00
Українські Новини
Рейси з зони ризику поширення коронавірусу будуть перевірятися додатково, - Гончарук

Рейси з зони ризику поширення коронавірусу будуть перевірятися додатково, - Гончарук

Ярина Вацяк
Олексій Гончарук, рейси, Коронавірус
Гончарук. Скріншот: YouTube/Україна 24
Гончарук. Скріншот: YouTube/Україна 24

В Україні національний штаб визначив країни з ризиком зараження коронавірусом, для пасажирів з рейсів, що прибувають з цих країн, проводять додаткові перевірки.

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в Telegram-каналі.

"В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу. Плюс, щодня ми контактуємо з ВООЗ для отримання останньої інформації щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період та інше. Наші фахівці разом із міжнародними колегами спостерігають за розвитком ситуації для оперативного реагування", - написав він.

Також Гончарук додав, що у всіх пасажирів, які прибувають з країн ризику, перевіряють температуру.

"До того ж, ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах", - зазначив прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії закрили на карантин 12 міст через спалах коронавірусу.

Тим часом у МОЗ підтвердили, що жодного випадку коронавірусу в Україні немає.

 

 

Більше новин про: Олексій Гончарук рейси Коронавірус

Рейси з зони ризику поширення коронавірусу будуть перевірятися додатково, - Гончарук
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта
Новини
Апеляційний суд підтвердив відновлення Насирова на посаді голови ДФС 11:00
Курс рубля не змінився в обмінниках Києва після вихідних 10:46
Депутати збирають круглий стіл, щоб змінити мовний закон, - Ткаченко 10:40
У 2 житлових комплексах "Укрбуду" відновилося будівництво 10:37
Акції МХП почали падіння і за минулий тиждень впали на 2,4% 10:14
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
ЗМІ ілюструють перебування Скалецької у Нових Санжарах старим фото з Рівного, - працівник ОДА 10:08
Посол Нідерландів відвідав музей Євро-2012 у готелі Ярославського 09:53
Шквальні вітри в Україні: правила безпеки при штормовій погоді 11:55
більше новин
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
На півночі Італії через спалах коронвірусу обмежили пересування у п'яти регіонах 11:00
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари" 20:26
більше новин
В Італії від коронавирусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok