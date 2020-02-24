Рейси з зони ризику поширення коронавірусу будуть перевірятися додатково, - Гончарук

В Україні національний штаб визначив країни з ризиком зараження коронавірусом, для пасажирів з рейсів, що прибувають з цих країн, проводять додаткові перевірки.

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в Telegram-каналі.

"В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу. Плюс, щодня ми контактуємо з ВООЗ для отримання останньої інформації щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період та інше. Наші фахівці разом із міжнародними колегами спостерігають за розвитком ситуації для оперативного реагування", - написав він.

Також Гончарук додав, що у всіх пасажирів, які прибувають з країн ризику, перевіряють температуру.

"До того ж, ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах", - зазначив прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії закрили на карантин 12 міст через спалах коронавірусу.

Тим часом у МОЗ підтвердили, що жодного випадку коронавірусу в Україні немає.