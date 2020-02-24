підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
24 лютого 2020, понеділок, 06:00 9
Економіка 2020-02-24T06:00:03+02:00
Українські Новини
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта

НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта

Валерия Драгомирова
НБУ, курс гривні, Курс валют, курс долара
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

У той час як долар падає третій тиждень поспіль, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-23 лютого, на 4,54 коп. до 24,4777 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,6153
1 долар США 24,4530
1 швейцарський франк 24,8962
10 ієн 2,1837
10 російських рублів 3,7979
1 євро 26,4129

Як повідомляли Українські Новини, експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну.

Раніше експерти дали прогноз на тиждень, яким буде курс долара. За словами Андрія Шевчишина, ринок продовжить тримати паузу під час роботи місії МВФ в Україні.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 20 лютого на 2,14% до 24,5253 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,76 коп. до 26,1518 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,29 коп. до 26,5421 UAH/EUR.

 

 

Більше новин про: НБУ курс гривні Курс валют курс долара

Нацвалюта трохи гойдалася: динаміка курсу гривні з...
Долар подорожчає на початку тижня: офіційний курс ...
Долар падає третій тиждень поспіль: як змінився ку...
Долар і євро "просіли": курс валют в обмінниках пе...
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари"
У МОЗ підтвердили, що жодного випадку коронавіруса в Україні немає
Новини
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 05:45 Інфографіка
Циклон "Юлія" несе дощі та сильний вітер: прогноз погоди на початку тижня 05:30
Щоб виплачувати відсотки за кредитами, потрібно торгувати наркотиками і зброєю, - Гончарук 23:05
Міністр охорони здоров'я пояснила різницю між обсервацією і карантином 22:26
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
ПП в будинку Кожари під Києвом. Фото Інформатор
Під Києвом у будинку екс-глави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік 08:45
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
ЗМІ ілюструють перебування Скалецької у Нових Санжарах старим фото з Рівного, - працівник ОДА 10:08
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
більше новин
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари" 20:26
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok