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24 лютого 2020, понеділок, 06:05 151 Інфографіка
Суспільство 2020-02-24T09:45:02+02:00
Українські Новини
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати

Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати

Ярина Вацяк
Пенсійний фонд, пенсійний вік, Пенсії
Пенсіонери. Фото: pixabay
Пенсіонери. Фото: pixabay

Вже не один рік точаться суперечки навколо пенсійної реформи в Україні, оскільки через зарплати "в конвертах" та ухилення від сплати податків у багатьох пенсія може бути ще нижча, ніж в нинішніх пенсіонерів, 82,7% яких отримують менше прожиткового мінімуму. А деякі люди взагалі можуть її не  отримати. Як зазначила заступник Міністра соціальної політики України Наталія Ненюченко, така низька пенсія - не межа, рівень виплат майбутнім пенсіонерам буде за такої тенденції буде знижуватися надалі.

Зараз в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років. А вже в 2028-м межа збільшиться до 35. Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу, пише OBOZREVATEL

Є три варіанти розвитку подій. Перший - зовсім залишитися без пенсії. Таке майбутнє загрожує тим, хто офіційно не має і 15 років стажу. Друга - вийти на пенсію в 63 роки. Зараз для цього потрібно від 17 до 27 років стажу, а в 2028-м (останній етап підвищення вимоги) - від 25 до 35 років.

Пенсійний вік. Інфографіка: OBOZREVATELПенсійний вік. Інфографіка: OBOZREVATEL

Єдиний спосіб отримати пенсію вчасно - домогтися від роботодавця офіційного оформлення і відмовитися працювати "в тіні". Погоджуючись на зарплату в конверті, ви фактично позбавляєте себе майбутнього. В такому випадку працювати доведеться до самої смерті.

Як не втратити пенсії:

  • працювати офіційно як мінімум з 25 років (щоб до 60 років мати 35 років стажу);
  • отримувати "білу зарплату" (якщо офіційно отримувати мінімалку, то і пенсія буде мінімальною).

Ще одна важлива умова, яку складніше реалізувати - сформувати в Україні правильне ставлення до сплати податків, дотримання трудового законодавства і відповідальність за пенсіонерів.

Ті, хто вже досяг 60 років, отримують свої виплати за рахунок внесків працюючих. І роботодавець, який не оформляє офіційно і не платить податки, має розуміти, що він фактично краде у пенсіонерів і позбавляє майбутнього своїх же співробітників.

Скільки можна отримати

В Україні реальний прожитковий мінімум для пенсіонера (розрахунки Мінсоц) - 3,2 тис. грн. П'ять мільйонів українців отримують пенсію до 2 тисяч гривень. Сім мільйонів отримують пенсію до прожиткового мінімуму. Мінімальна виплата - 1638 грн.

Уже зараз кожен українець може приблизно оцінити, на яку пенсію може розраховувати. Для цього середню зарплату за останні три роки (статистика ще обробляється, швидше за все, це буде близько 7 тис. грн) множать на стаж, 1% і співвідношення власної зарплати до середньої.

Наприклад, якщо ви збираєтеся виходити на пенсію в цьому році і у вас є 35 років стажу і середня зарплата, пенсія може становити близько 2,5 тис. грн. Якщо зарплата вдвічі вища середньої - 5 тис. грн. А за 27 років стажу, із середньою зарплатою можна отримати 1,7 тис., з зарплатою вдвічі вищою і 27 роками стажу - 3,4 тис. грн пенсії.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд визначив середню зарплату для нарахування пенсії.

Тим часом, українцям готують "другу" пенсію.

 

 

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