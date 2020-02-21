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21 февраля 2020, пятница, 05:40 173
Кабмин 2020-02-21T05:40:01+02:00
Українські Новини
Пенсию ниже прожиточного минимума получают 83% пенсионеров: выплаты будут снижаться

Пенсию ниже прожиточного минимума получают 83% пенсионеров: выплаты будут снижаться

Ярина Вацяк
Минсоцполитики, Прожиточный минимум, Пенсии, Пенсия
Деньги
Деньги

Пенсию до 4000 тысячи гривен, ниже фактического прожиточного минимума, получают 82,7 процента пенсионеров, и уровень обеспечения будет снижаться в то время, как пенсионный возраст и страховой стаж повысили.

Об этом сообщила первый заместитель Министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко, сообщает пресс служба министерства.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", - заявила Ненюченко.

Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.

"Министерством пока разработан проект Концепции по достижению цели 3.4."Для пожилых людей созданы условия для активной жизни, они имеют квалифицированный и современный уход и достойное материальное обеспечение. Созданы условия для безопасного добровольного пенсионного накопления "Программы деятельности Правительства. Реализация ее положений будет способствовать упрощению системы солидарного пенсионного страхования, усилению стимулов к уплате единого социального взноса и вывод "из тени" доходов. Стимулировать к накоплениям на собственную старость и их защиты от злоупотреблений в финансовом секторе. Обеспечит развитие и надлежащее государственное регулирование предоставления социальных услуг лицам пожилого возраста ", - резюмировала Наконечная.

Как сообщали Українські Новини, пенсии в марте повысят, но не всем. В то же время, пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно.

Кроме того, украинцам готовят "вторую" пенсию.

Также Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии.

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