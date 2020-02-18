Украинцам готовят "вторую" пенсию: как рассчитать и получить выплаты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2683, предполагающий обязательные отчисления в счет своей будущей "второй" пенсии. В накоплениях участвуют как сам работник до достижения пенсионного возраста, так и работодатель - на паритетных началах.

Какой алгоритм накоплений

Работодатели будут платить 2% от размера зарплаты работников, а те - взносы в размере 1% от дохода. По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы сотрудника.

Все накопленные средства будут поступать на специальный счет не в ПФУ как единый социальный взнос, а в специально созданное Пенсионное казначейство, с которого потом будет выплачиваться "вторая" пенсия.

Модели "второй" пенсии

Каждый самостоятельно будет выбирать свой пенсионный портфель: консервативный, сбалансированный или динамический. Это можно сделать в электронном кабинете участника системы на сайте Центрального администратора, или же подать заявление в органы ЦА.

динамический - долгосрочное инвестирование в потенциально более доходные инструменты, но рискованные;

консервативный - более надежные инвестиции, но с невысокой доходностью;

сбалансированный - комбинация двух вышеназванных портфелей.

Единовременная выплата предусмотрена в случае, если человеку удалось накопить сумму до 12 прожиточных "минималок".

Как рассчитать свою "вторую" пенсию

По словам члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александра Панченко, на "вторую" пенсию очень сильно влияет размер официальной зарплаты и сумма вкладов.

Для примера, если взять минимальную зарплату (4173 гривен) и самый маленький взнос 3%, то по истечении 10 лет гражданин сможет рассчитывать на прибавку к пенсии только в 102 гривен.

Размер пенсии по второму уровню пенсионной системы будет определяться с учетом "коэффициентов дожития", который, по задумке, должен определить Кабмин. Сам коэффициент будет прямо пропорционален количеству лет, которые, как ожидается, человек проживет, находясь на пенсии.

Ране Українські Новини писали о том, сколько пенсии выплачивают разным категориям украинцев.

Тем временем Пенсионный фонд начала финансировать выплату пенсии за февраль.