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19 февраля 2020, среда, 05:40 132 Инфографика
Общество 2020-02-19T05:40:02+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии

Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, средняя зарплата, Перерасчет пенсий, Пенсии
Зарплата. Фото: pixabay
Зарплата. Фото: pixabay

В то время, как пенсионный возраст в Украине снова хотят повысить, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы, который учитывается при исчислении пенсии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

"Утвержден показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "учитывается для исчисления пенсии", - говорится в нем.

Так, согласно статистике ПФУ, показатель средней заработной платы за 2019 составил 9205,19 грн.

Средняя зарплата. Инфографика: ПФУСредняя зарплата. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в Украине каждый пятый человек получает больше 15 тысяч гривен в месяц. Зарплаты более 15 тыс. грн были начислены в декабре 21,3% работникам, в том числе, от 15000,01 до 20000,00 грн - 9,5%, свыше 20000,00 грн - 11,8%.

Тем временем, в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет.

Также в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат и почему у бывших коллег по работе зачастую размеры пенсии разные. 

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