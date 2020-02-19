Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии

В то время, как пенсионный возраст в Украине снова хотят повысить, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы, который учитывается при исчислении пенсии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

"Утвержден показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "учитывается для исчисления пенсии", - говорится в нем.

Так, согласно статистике ПФУ, показатель средней заработной платы за 2019 составил 9205,19 грн.

Средняя зарплата. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в Украине каждый пятый человек получает больше 15 тысяч гривен в месяц. Зарплаты более 15 тыс. грн были начислены в декабре 21,3% работникам, в том числе, от 15000,01 до 20000,00 грн - 9,5%, свыше 20000,00 грн - 11,8%.

Тем временем, в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет.

Также в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат и почему у бывших коллег по работе зачастую размеры пенсии разные.