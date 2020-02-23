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23 лютого 2020, неділя, 23:05 6
Кабмін 2020-02-23T23:07:22+02:00
Українські Новини
Щоб виплачувати відсотки за кредитами, потрібно торгувати наркотиками і зброєю, - Гончарук

Щоб виплачувати відсотки за кредитами, потрібно торгувати наркотиками і зброєю, - Гончарук

Валерия Драгомирова
Кабмін, Олексій Гончарук, Наркотики, Відсотки, Кредит
Гончарук. Фото: КМУ
Гончарук. Фото: КМУ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що для того, щоб виплачувати відсотки за кредитами, потрібно торгувати наркотиками і зброєю. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Щоб виплачувати відсотки за кредитами (в іпотеку), потрібно торгувати наркотиками і зброєю", - сказав Гончарук.

За його словами, ситуацію треба виправляти, і уряд працює в цьому напрямку.


Він вважає, що від реалізації реформи в цій сфері залежить розвиток економіки України.

Як повідомляли Українські Новини, за перші два тижні дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" надійшло 4 020 заявок на участь в ній на загальну суму 2,04 млрд гривень.

Найбільше заявок було зареєстровано в Київській області — на суму 503,9 млн гривень.

За словами Зеленського, програма розрахована на п'ять років, після чого вона можливо буде розширена, якщо буде велика кількість клієнтів.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та середнього бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн гривень доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.

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