Щоб виплачувати відсотки за кредитами, потрібно торгувати наркотиками і зброєю, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що для того, щоб виплачувати відсотки за кредитами, потрібно торгувати наркотиками і зброєю. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Щоб виплачувати відсотки за кредитами (в іпотеку), потрібно торгувати наркотиками і зброєю", - сказав Гончарук.

За його словами, ситуацію треба виправляти, і уряд працює в цьому напрямку.



Він вважає, що від реалізації реформи в цій сфері залежить розвиток економіки України.



Як повідомляли Українські Новини, за перші два тижні дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" надійшло 4 020 заявок на участь в ній на загальну суму 2,04 млрд гривень.



Найбільше заявок було зареєстровано в Київській області — на суму 503,9 млн гривень.



За словами Зеленського, програма розрахована на п'ять років, після чого вона можливо буде розширена, якщо буде велика кількість клієнтів.



Програма "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та середнього бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн гривень доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.