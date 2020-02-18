За первые две недели в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" захотели поучаствовать больше 4 тысяч желающих

Пока программу "Доступные кредиты5-7-9%" планируют расширить, за первые две недели ее работы было подано заявок на участие на общую сумму 2,04 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

775 граждан зарегистрировались на специальное бесплатное обучение предпринимательству.

Больше всего заявок было зарегистрировано в Киевской области — на сумму 503,9 млн гривен.

На втором месте — Винницкая область — на 55 млн гривен.

Замыкает тройку лидеров Одесская область, в которой подали заявок на участие в программе на общую сумму 131,9 млн гривен.

При этом в категории "полученные кредиты" лидирует Винницкая область.

Местные предприниматели получили по программе 3,8 млн гривен.

На втором месте с суммой 1,5 млн гривен — Житомирская и Львовская области.

1,3 млн гривен получили по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели Волыни.

Как сообщали Українські Новини, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для предпринимателей начала работать с 1 февраля.

Программа "5-7-9%" рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которого не превышает 50 человек, а годовой доход не превышает сумму 50 млн гривен.

Займы по программе "5-7-9%" могут выдаваться на приобретение или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).