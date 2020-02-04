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04 февраля 2020, вторник, 20:16 38
Общество 2020-02-04T20:17:18+02:00
Українські Новини
Программа "Доступные кредиты 5-7-9" рассчитана на пять лет, - Зеленский

Программа "Доступные кредиты 5-7-9" рассчитана на пять лет, - Зеленский

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Укргазбанк, Кредиты, Бизнес, Доступные кредиты

Программа доступного кредитования для предпринимателей "Доступные кредиты 5-7-9" будет работать пять лет, а в будущем может быть расширена. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время визита в "Укргазбанк", где ознакомился с началом работы программы, сообщает пресс-служба президента. 

"Как я и обещал, начинаем выдавать доступные кредиты малым предпринимателям – по ставкам, которых в Украине, наверное, и не видели: 5, 7, 9%. Сегодня побывал в банке-партнере, чтобы убедиться воочию, как идет процесс", – написал Зеленский под видео.

По словам Зеленского, на данный момент программа рассчитана на пять лет, после чего она возможно будет расширена, если будет большое количество клиентов.

"5-7-9% - это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу", - сообщил президент.




Как сообщали Українські Новини, программа доступного кредитования заработала 1 февраля.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1.5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса.

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