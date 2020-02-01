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01 февраля 2020, суббота, 07:02 60
Финансы 2020-02-01T07:02:02+02:00
Українські Новини
Сегодня заработала программа доступного кредитирования для предпринимателей

Сегодня заработала программа доступного кредитирования для предпринимателей

Кира Молчанова
Финансы, Алексей Гончарук, бизнес в Украине, Кредитование
Деньги. кошелек. кредитка. фото: pexels
Деньги. кошелек. кредитка. фото: pexels

С 1 февраля стартует программа кредитования для малого и среднего бизнеса, для запуска которой в январе был принят закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства", предусматривающий увеличение поступлений в специальный фонд государственного бюджета.

Согласно информации на сайте Кабинет Министров, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1.5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса.

По предварительным оценкам, около 50  тысяч заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году. Специалисты прогнозируют, что кредитная программа поспособствует развитию инновационных и эффективных предприятий и увеличит доходы в государственный бюджет Украины, что позволит бесперебойно финансировать программу.

О старте программы написал своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, кредиты будут выдаваться в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

По словам премьер-министра, от самого бизнесмена нужно 20% собственных средств от всех расходов. Финансироваться будут проекты в любой сфере: энергетике, образовании, здравоохранении, транспорте и так далее.

Как сообщали Українські Новини, Европейский Союз выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Национальный банк упростил условия кредитования банками физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

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