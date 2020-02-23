Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну

І поки в Італії закрили на карантин 12 міст через спалах коронавірусу, прем'єр-міністр Олексій Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи літаком в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.



"Таке може бути...ніхто не може виключити, що випадково з пасажиром, який летить з пересадками, вірус не може потрапити в Україну", - сказав Гончарук.



За його словами, у багатьох країнах зафіксовані такі випадки.



Він підкреслив, що ризик потрапляння коронавірусу в Україну все одно зберігається, особливо з Китаю та інших країн Азії.



Гончарук запевнив, що всі області попереджені про такі моменти, і для таких ситуацій працює урядовий штаб.



Як повідомляли Українські Новини, у Нових Санжарах захворіла одна з евакуйованих, виявилася гастроентерологія. Після чого МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари".



Крім того, Туреччина закрила кордон з Іраном через спалах коронавірусу.