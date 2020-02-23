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23 лютого 2020, неділя, 20:26 5
Суспільство 2020-02-23T20:43:16+02:00
Українські Новини
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари"

МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари"

Валерия Драгомирова
МОЗ, Карантин, Евакуйовані українці, Нові Санжари
Нові Санжари. Фото: Facebook/МВС
Нові Санжари. Фото: Facebook/МВС

В обсервацію у Нових Санжарах (Полтавська область), де перебувають на карантині евакуйовані з китайського Уханя громадяни, заборонили передавати продукти харчування, щоб не було обсервації ще й з діарейних захворювань. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу в Нових Санжарах, передає "ТСН".

"Харчування здійснюється контрольовано через відповідну угоду", - сказав він.


За словами Варченка, волонтери передають тільки речі індивідуальної гігієни, антисептичні засоби і речі промислового виробництва.

"Харчові продукти - ні. І ми про це повідомляємо всіх волонтерів. Передає їх, всі ті речі, про які я згадав, Червоний Хрест. Продукти не передаються тим, хто знаходиться в обсервації. Але, коли люди висловлюють бажання залишити їх (продукти - ред.) у Червоного Хреста, то Червоний Хрест далі буде приймати рішення, що робити з цими продуктами", - пояснив він.

У той же час заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що в медцентрі вже запустили харчоблок, де готують їжу для всіх, хто перебуває на карантині.

"Нашим рішенням ми чітко заборонили поставки будь-яких харчових продуктів на територію обсерватора. Тому що у нас обсервація щодо гострої респіраторної вірусної хвороби, викликаної коронавірусом, ми не хочемо, щоб у нас були ще обсервації з діарейних захворювань", - додав Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, в Нові Санжари евакуйованим з Китаю почали привозити продукти звичайні люди.

Раніше журналіст приєднався до карантину, щоб показати, як живуть евакуйовані в Нових Санжарах.

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