МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари"

В обсервацію у Нових Санжарах (Полтавська область), де перебувають на карантині евакуйовані з китайського Уханя громадяни, заборонили передавати продукти харчування, щоб не було обсервації ще й з діарейних захворювань. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу в Нових Санжарах, передає "ТСН".

"Харчування здійснюється контрольовано через відповідну угоду", - сказав він.



За словами Варченка, волонтери передають тільки речі індивідуальної гігієни, антисептичні засоби і речі промислового виробництва.



"Харчові продукти - ні. І ми про це повідомляємо всіх волонтерів. Передає їх, всі ті речі, про які я згадав, Червоний Хрест. Продукти не передаються тим, хто знаходиться в обсервації. Але, коли люди висловлюють бажання залишити їх (продукти - ред.) у Червоного Хреста, то Червоний Хрест далі буде приймати рішення, що робити з цими продуктами", - пояснив він.

У той же час заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що в медцентрі вже запустили харчоблок, де готують їжу для всіх, хто перебуває на карантині.



"Нашим рішенням ми чітко заборонили поставки будь-яких харчових продуктів на територію обсерватора. Тому що у нас обсервація щодо гострої респіраторної вірусної хвороби, викликаної коронавірусом, ми не хочемо, щоб у нас були ще обсервації з діарейних захворювань", - додав Ляшко.



Як повідомляли Українські Новини, в Нові Санжари евакуйованим з Китаю почали привозити продукти звичайні люди.



Раніше журналіст приєднався до карантину, щоб показати, як живуть евакуйовані в Нових Санжарах.