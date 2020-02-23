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23 лютого 2020, неділя, 14:13 7
Суспільство 2020-02-23T16:39:26+02:00
Українські Новини
Скалецька буде контактувати з евакуйованими тільки з дозволу епідеміологів

Скалецька буде контактувати з евакуйованими тільки з дозволу епідеміологів

Ольга Фандорина
Евакуація, обсервація, Нові Санжари, Зоряна Скалецька
Зоряна Черненко (Скалецька). Фото - Facebook
Зоряна Черненко (Скалецька). Фото - Facebook

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка перебуває в зоні обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" в Полтавській області, планує контактувати з евакуйованими з китайського Уханя громадянами в разі схвалення епідеміологів.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню Deutsche Welle, передають Українськi Новини.

З її слів, надалі вона планує з евакуйованими громадянами контактувати, але тільки тоді, коли епідеміологи скажуть, що все добре.

Скалецька повідомила, що її рішення залишитися в медцентрі обговорювалося і з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, і з Президентом Володимиром Зеленським.

З її слів, вона перебуває в одній будівлі з евакуйованими, але на іншому поверсі.

"Вони перебувають на інших поверхах тієї самої будівлі. Я - на четвертому поверсі, вони - на другому і третьому. І епідеміологи суворо ставляться до питання контактів, і кожен раз це повинно бути згідно з усіма правилами та процедурами", - сказала Скалецька.

Міністр також прокоментувала інформацію про те, що вона покидала територію медцентру після прибуття.

"Насправді, ми коли приїхали в четвер, то до третьої ночі вирішували всі організаційні питання. І в контакт із людьми або екіпажем ми не входили. Ми були на території, яка не є обмеженою до входу. І, з огляду на побажання місцевих, вирішили ще з'ясувати деякі питання. Зокрема, щодо медичної допомоги та про наявність масок... О третій годині ночі вже було пізно і ми зібралися вранці з управлінням департаменту здоров'я та провели кілька розмов щодо готовності закладів. Тобто ми провели кілька речей, питань, доручень про роботу комунальних аптек, щоб були маски. І після цього я зрозуміла, що вже готова заходити до закладу, щоб увійти в контакт з екіпажем", - сказала вона.

Зі слів Скалецької, увійшовши в контакт з екіпажем, вона вже не могла такі наради проводити.

Як повідомляли Українські Новини, після оприлюднення інформації про те, що міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька покинула санаторій на своїй сторінці у Facebook Скалецька написала,що знаходиться в зоні обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" у Полтавській області.

Увечері 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями прибутку медичний центр "Нові Санжари" у Полтавській області.

У Нових Санжарах захворіла одна з евакуйованих.

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