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  • У Миколаєві фура зіткнулася з маршруткою, 10 осіб госпіталізовано
23 лютого 2020, неділя, 13:55 6
Події 2020-02-23T15:00:01+02:00
Українські Новини
У Миколаєві фура зіткнулася з маршруткою, 10 осіб госпіталізовано

У Миколаєві фура зіткнулася з маршруткою, 10 осіб госпіталізовано

Анна Рудык
ДТП, ДТП в Миколаївській області, ДТП з постраждалими, ДТП з фурою
ДТП у Миколаївській області з маршруткою. Фото: поліція
ДТП у Миколаївській області з маршруткою. Фото: поліція

10 осіб госпіталізовано через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю маршрутки в Миколаївській області 22 лютого.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Національної поліції у Миколаївській області.

Аварія сталася на 115 км автодороги "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ".

Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля DAF з цистерною скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом.

В результаті ДТП обидва водія та 8 пасажирів маршрутки були госпіталізовані в лікарню.

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Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб госпіталізовано у четвер, 13 лютого, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на 50 км автодороги Н-24 "Благовіщенське – Миколаїв" у Миколаївській області.

Раніше в Миколаєві патрульні затримали п'яного водія таксі, Порушник пояснив поліції, що ганявся по місту за "гномами", які нібито вкрали у нього глиняні глечики.

Також стало відомо, що в Україні на 25% збільшилася кількість ДТП через водіння в нетверезому вигляді.

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