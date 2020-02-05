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05 февраля 2020, среда, 22:39 12
Происшествия 2020-02-05T22:39:49+02:00
Українські Новини
В Николаеве пьяный таксист гонялся за "гномиками-ворами"

В Николаеве пьяный таксист гонялся за "гномиками-ворами"

Анна Рудык
Вождение в нетрезвом состоянии, Курьезы, Гномы, пьяный водитель

В Николаеве патрульные задержали пьяного водителя такси, который нарушил ПДД. Свое нарушение он объяснил тем, что гнался за "гномами"-ворами. Об этом сообщает местное издание 0512.com.ua.

Так, сообщается, что патрульные остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения. Нарушитель оказался в нетрезвом состоянии и объяснял полиции, что гонялся по городу за "гномами", которые якобы украли у него глиняные кувшины.

Водитель рассказал, что из супермаркета "АТБ" вышли гномы "маленькие и бородатые". Они, со слов задержанного, несли пять кувшинов, которые он собирал, а они украли.

На сигналы патрульных мужчина реагировал не сразу. После проверки драгером выяснилось, что в его крови 1,90 промилле алкоголя.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киеве Volkswagen протаранил Suzuki и перевернулся: пьяный водитель лег на землю отдохнуть.

Тем временем в Украине на 25% увеличилось количество ДТП из-за вождения в нетрезвом виде.

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