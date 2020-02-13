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13 февраля 2020, четверг, 12:00 313
Происшествия 2020-02-13T12:04:24+02:00
Українські Новини
Под Николаевом маршрутка "слетела" с трассы и перевернулась: много пострадавших

Под Николаевом маршрутка "слетела" с трассы и перевернулась: много пострадавших

Надежда Комендантова
ДТП с пострадавшими, ДТП с маршруткой, ДТП с микроавтобусом, ДТП
ДТП под Николаевом.
ДТП под Николаевом.

7 человек госпитализированы в четверг в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 50 км автодороги Н-24 "Благовещенское – Николаев" в Николаевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщается, что у железнодорожного переезда неподалеку села Лукашовка, 63-летний водитель микроавтобуса Nissan не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где перевернулся и столкнулся с металлическим отбойником.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и 6 пассажиров в возрасте от 20 до 64 лет были госпитализированы в больницу.

Решается вопрос о начале расследования по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Микроавтобус слетел с дороги и перевернулся.Микроавтобус слетел с дороги и перевернулся.

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