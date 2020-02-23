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23 лютого 2020, неділя, 08:00 8
Силові структури 2020-02-23T08:16:03+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики 11 разів відкривали вогонь, поранений військовий ЗСУ

На Донбасі бойовики 11 разів відкривали вогонь, поранений військовий ЗСУ

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, обстріли на Донбасі, ООС, війна на Донбасі
ООС. Фото: gordonua
ООС. Фото: gordonua

Вчора, 22 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої поранений український військовий. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли по наших позиціях.

"Вчора, 22 лютого, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення. З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення і зазнали втрат.

Раніше Загороднюк заявляв, що Україна повністю контролює ситуацію на Донбасі.

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