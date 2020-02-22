подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
22 февраля 2020, суббота, 20:21 21
Силовые структуры 2020-02-22T20:22:10+02:00
Українські Новини
В зоне ООС украинский военный подорвался на взрывном устройстве

В зоне ООС украинский военный подорвался на взрывном устройстве

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, зона ООС, Подрыв военных, ООС, война на Донбассе
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

После того как в ночь на субботу вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи населенного пункта Новотошковское.

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 военнослужащий ранен из-за подрыва на взрывном устройстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Боевики обстреляли  позиции сил ООС из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Марьинки, а также в районе Новомихайловки, Старогнатовки и Красногоровки. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела: возле Крымского и Новолуганского.

"Сегодня ночью была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское.  Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - говорится в сообщении.

Указывается, что в субботу в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения.

Пострадавший оперативно был доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь.

Как сообщали Українськi Новини, 21 февраля боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 1 военный был ранен.

По данным Генерального штаба во вторник, 18 февраля, 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС зона ООС Подрыв военных ООС война на Донбассе

Боевики пытались прорваться через линию соприкосно...
Вражеские обстрелы на Донбассе: ранен воин ВСУ...
Военные ООС задержали боевика: наводчик-оператор д...
В понедельник на Донбассе погибли три украинских в...
Из-за ситуации с эвакуацией из Уханя тернопольский губернатор уходит в отставку
У эвакуированных из Уханя каждые три дня будут брать анализы на коронавирус, - секретарь СНБО
Новости
В зоне ООС украинский военный подорвался на взрывном устройстве 20:21
Смерть гендиректора Atlantic Group под Киевом полиция расследует как умышленное убийство 19:50
Китайцы говорили, что количество зараженных и погибших слишком уменьшено, - эвакуированная украинка 19:15
Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по биатлону в Италии 18:53
Поезд "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, продезинфицировали, - Укрзализныця 18:20
больше новостей
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
Какие профессии пользуются спросом, а какие в будущем исчезнут 07:30 Инфографика
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
больше новостей
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Большинство задержанных протестующих в Новых Санжарах оказались не местными жителями 13:17
Скалецкой выделили отдельное помещение в медцентре "Новые Санжары" 15:52
больше новостей
Все в обсервации в Новых Санжарах здоровы, - замминистра здравоохранения Коваль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok