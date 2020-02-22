В зоне ООС украинский военный подорвался на взрывном устройстве

После того как в ночь на субботу вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи населенного пункта Новотошковское.

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 военнослужащий ранен из-за подрыва на взрывном устройстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Боевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Марьинки, а также в районе Новомихайловки, Старогнатовки и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела: возле Крымского и Новолуганского.

"Сегодня ночью была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское. Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - говорится в сообщении.

Указывается, что в субботу в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения.

Пострадавший оперативно был доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь.

Как сообщали Українськi Новини, 21 февраля боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 1 военный был ранен.

По данным Генерального штаба во вторник, 18 февраля, 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.