В зоне ООС украинский военный подорвался на взрывном устройстве

После того как в ночь на субботу вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи населенного пункта Новотошковское. Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 военнослужащий ранен из-за подрыва на взрывном устройстве. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. Боевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Марьинки, а также в районе Новомихайловки, Старогнатовки и Красногоровки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела: возле Крымского и Новолуганского. "Сегодня ночью была осуществлена неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское. Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - говорится в сообщении. Указывается, что в субботу в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. Пострадавший оперативно был доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь. Как сообщали Українськi Новини, 21 февраля боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 1 военный был ранен. По данным Генерального штаба во вторник, 18 февраля, 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.