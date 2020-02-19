подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Украина полностью контролирует ситуацию на Донбассе, — Загороднюк
19 февраля 2020, среда, 18:55 45
Политика 2020-02-19T18:57:01+02:00
Українські Новини
Украина полностью контролирует ситуацию на Донбассе, — Загороднюк

Украина полностью контролирует ситуацию на Донбассе, — Загороднюк

Таня Войтюк
Донбасс, Андрей Загороднюк, ООС, Ситуация в зоне ООС
Военные. Донбасс. Фото: Facebook/ООС
Военные. Донбасс. Фото: Facebook/ООС

Министр иностранных дел Андрей Загороднюк заявляет, что военнослужащие Операции объединенных сил сохранили контроль над своими позициями на линии разграничения на Донбассе.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"По нашей информации его (опорный пункт "Баня" на линии разграничения)  временно покинули, позиции вообще наши остаются неизменными. Этот опорный пункт был впереди, так сказать, всех наших позиций", - сказал Загороднюк.

Министр подчеркнул, что именно боевики первыми открыли огонь и начали провокацию.

"Бой закончился еще вчера утром. С тех пор ситуация абсолютно контролируемая. Она была контролируемая даже во время хода событий, поэтому мы, собственно говоря, контролируем линию, контролируем ситуацию и поэтому поводов для какой-либо паники нет", - добавил он.

Как сообщают Українські Новини, боевики 18 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 18 февраля.

После этого в штабе ООС отчитались о потерях украинцев и боевиков в ходе боя.

Больше новостей о: Донбасс Андрей Загороднюк ООС Ситуация в зоне ООС

Минздрав засекретил информацию о четырех местах, готовых принять украинцев из Уханя
Налоговая отрицает информацию о введении налога за перевод денег на карту
Новости
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус в вопросах и ответах. Как передается и как не перепутать с гриппом 19:16
Чиновник времен Януковича признал связь с Philips в скандале с тендером для "Мистецького Арсенала", - СМИ 19:02
Украина полностью контролирует ситуацию на Донбассе, — Загороднюк 18:55
Водителей, которые будут перевозить эвакуированных из Уханя граждан, также поместят на карантин 18:51
Минздрав засекретил информацию о четырех местах, готовых принять украинцев из Уханя 18:46
больше новостей
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Работали сутками, сверки были 4 раза за ночь, - директор частной фирмы, которая готовила отчет Кабмина 23:17
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ 14:58
больше новостей
Украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok