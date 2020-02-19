Украина полностью контролирует ситуацию на Донбассе, — Загороднюк

Министр иностранных дел Андрей Загороднюк заявляет, что военнослужащие Операции объединенных сил сохранили контроль над своими позициями на линии разграничения на Донбассе.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"По нашей информации его (опорный пункт "Баня" на линии разграничения) временно покинули, позиции вообще наши остаются неизменными. Этот опорный пункт был впереди, так сказать, всех наших позиций", - сказал Загороднюк.

Министр подчеркнул, что именно боевики первыми открыли огонь и начали провокацию.

"Бой закончился еще вчера утром. С тех пор ситуация абсолютно контролируемая. Она была контролируемая даже во время хода событий, поэтому мы, собственно говоря, контролируем линию, контролируем ситуацию и поэтому поводов для какой-либо паники нет", - добавил он.

Как сообщают Українські Новини, боевики 18 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 18 февраля.

После этого в штабе ООС отчитались о потерях украинцев и боевиков в ходе боя.