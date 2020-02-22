Йдуть снігопади із сильними поривами вітру: в неділю погода в Україні різко погіршиться

В той час, як в Україну йде сніжний шторм з хуртовинами і ураганним вітром, в неділю, 23 грудня, в Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ і мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі близько +1...+3 градусів, вдень +7...+9 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий мокрий сніг і дощ, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+11 градусів.

У Карпатах сніг, температура вночі -2...-7 градусів, вдень 2...-3 градуси.

У Моршині вночі невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +6...+8 градусів.

У Трускавці вночі невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +5...+7 градусів.

У Сваляві вночі невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +5...+7 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий дощ і мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +1...+9 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, невеликий дощ і мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+10 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+11 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +6...+8 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, погода зміниться кілька разів: Україну накриє сильний сніг з дощами на вихідних.

Також синоптик раніше попередила що на Україну обрушиться циклон зі снігом і шквалами.