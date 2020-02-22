Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода

В Украину идет циклон с дождем, мокрым снегом, а местами ураганным ветром. С воскресенья в Украине ожидается ухудшение погодных условий, что может осложнить работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства. В Карпатах на отдельных участках дорог возможна приостановка движения транспорта.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в ночь на понедельник, 24 февраля, в западных, днем ​​в юго-восточных областях местами будут значительные осадки. По стране 23 февраля ветер усилится до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, 24 февраля – 40 м/с. Осложнения погодных условий 23 февраля будут соответствовать I (желтому), 24 февраля – II (оранжевому) уровню опасности.

Также 24 февраля вследствие прохождения активного циклона в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Ожидается прирост снежного покрова высотой на высокогорье – до 20-30 см. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.

Фото: facebook.com/lavyny.official

"В Карпатах снег, ночью 24 февраля значений снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, а 24 февраля - 40 м/с.

Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах могут приводить к нарушению, на отдельных участках дорог прекращению движения транспорта" - сообщает ГосСЧС.

Фото: facebook.com/lavyny.official

Согласно двенадцатибалльной шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией, скорость ветра 33 сетра в секунду и более называется ураганом и приводит к огромным разрушениям, серьезным повреждения зданий, строений и домой, деревья вырывает с корнями и уничтожает растительность.

Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Также синоптик ранее предупредила что на Украину обрушится циклон со снегом и шквалами.