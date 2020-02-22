На Украину обрушится циклон со снегом и шквалами: синоптик предупредила о резкой смене погоды

После довольно длительного периода тепла, когда температура воздуха в Украине местами достигла весенних +14, в Киеве обновлены еще два температурных рекорда, погода скоро испортится. В начале выходных будет еще довольно тепло и сухо, в воскресенье в некоторых регионах начнутся сильные дожди со снегом, а с понедельника возможен еще и ураганный ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по словам Натальи Диденко, в субботу, 22 февраля, в Украине - без осадков, возможен туман. А в воскресенье, 23 февраля, атмосферный фронт обусловит в большинстве областей дождь, местами мокрый снег и порывистый, уже до штормовых порывов, ветер.

Диденко также сообщила, что температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах -4...+3 градусов, а в течение дня ожидается +3...+7 градусов, на юге и западе местами +5...+9 градусов, на востоке будет свежее, +1...+4 градуса.

По данным синоптика, в Киеве суббота будет преимущественно сухой, а в воскресенье атмосферный фронт обусловит дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в дневные часы +5 градусов. А вот в понедельник, 24 февраля, в Киеве, как и в большинстве областей Украины, погода усложнится: ожидаются осадки и штормовой ветер.

"24 февраля в Украину переместится циклон, который зародится над Германией, пройдет Польшей и в понедельник выскочит у нас. Он принесет сильные осадки и, особенно обратите внимание, сильнющий штормовой ветер! Этот восточный гость будет не просто ветерком, свежим ветром и различными другими поэтическими метеоявленями, а именно штормовым ветром. По крайней мере, строители и парковщики автомобилей - очень и очень внимательно отнеситесь к этому прогнозу", - предупредила Наталья Диденко.

Также синоптик напомнила, что считается, что, несмотря на грядущую непогоду, украинский климат - один из самых благоприятных для жизни человека.

Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Также метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.