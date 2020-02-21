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21 февраля 2020, пятница, 05:50 406 Карта
Жизнь 2020-02-21T05:50:01+02:00
Українські Новини
Погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных

Погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных

Анна Рудык
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Снегопад. Фото: ukr.media
Снегопад. Фото: ukr.media

Конец недели в Украине удивит переменчивой погодой во всех областях. В пятницу, 21 февраля, некоторые области атакует дождь, а уже завтра - ожидается снег. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, согласно данным, 21 февраля осадки ожидаются в восточных областях Украины, а также на Юге и Западе страны. А именно - в Донецкой, Луганской, Николаевской областях, а также в Крыму днем синоптики прогнозируют сильный снег. На Западе ночью осадков не ожидается, но днем Львовскую, Луцкую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области начнет засыпать снегом. При этом температура не опустится ниже отметки 0 градусов. Местами похолодает до +2 градусов, только на Востоке ожидается незначительный "минус" (-1…-2 градуса). В центральных областях без осадков, воздух прогреется до +7 градусов.

В субботу, 22 февраля, по всей Украине ожидается сухая погода, но ветер немного усилится (до 10 м/с). Кроме того, ночью ожидается похолодание почти во всех областях до -2 градусов. Однако днем температура поднимется до 9 градусов тепла на Юге и Западе Украины.

В воскресенье, 23 февраля, погода снова удивит украинцев резким перепадом - по всей стране пройдут дожди, местами со снегом (в Луганской, Харьковской, Донецкой, Сумской и Черниговской областях).

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, в воскресенье, 23-го февраля, в Украину придут атмосферные фронты.

"К нам прибегут атмосферные фронты, которые принесут осложнение погоды - осадки и сильный ветер", - написала Диденко.

Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/ФейсбукПрогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, в Киеве обновлены еще два температурных рекорда. Ночь на понедельник, 17 февраля, в Киеве оказалась самой теплой в истории. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8 градусов тепла, что на 0,1 градуса теплее чем в 1974 году.

Также метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

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