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  • Україна завоювала бронзу на чемпіонаті світу з біатлону в Італії
22 лютого 2020, субота, 18:53 18
Спорт 2020-02-22T19:34:02+02:00
Українські Новини
Україна завоювала бронзу на чемпіонаті світу з біатлону в Італії

Україна завоювала бронзу на чемпіонаті світу з біатлону в Італії

Ярина Вацяк
Чемпіонат світу, Бронза, біатлон
Біатлон. Фото: НОК
Біатлон. Фото: НОК

Україна завоювала бронзу на чемпіонаті світу з біатлону в Антхольц-Антерсельві (Італія).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного олімпійського комітету України.

"У жіночій естафеті українська команда у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Пудгрушної приносить Україні бронзу". Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменок, тренерський склад збірної та Федерацію біатлону України з чудовим здобутком, побажавши вдалого закінчення сезону та подальших успіхів на міжнародній арені", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2019, після того, як українська біатлоністка Джима вперше завоювала "золото" в особистій гонці на етапі Кубка світу, українець Дмитро Підручний виграв перше в історії золото чемпіонату світу з біатлону в гонці переслідування.

У квітні 2018 Джима завоювала срібло на чемпіонаті світу з лижних видів спорту серед військових, а також у березні 2018 на Кубку світу з біатлону українка Джима посіла 3 місце у спринті.

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