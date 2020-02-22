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22 лютого 2020, субота, 18:20 7
Суспільство 2020-02-22T18:31:23+02:00
Українські Новини
Поїзд "Київ-Москва", з якого зняли китаянку з підозрою на коронавірус, продезінфікували, - Укрзалізниця

Поїзд "Київ-Москва", з якого зняли китаянку з підозрою на коронавірус, продезінфікували, - Укрзалізниця

Ярина Вацяк
Евакуація, Коронавірус, Потяг, Київ-Москва
Поїзд
Поїзд

після того, як виявили китаянку з підозрою на коронавірус, потяг 5/6 Київ-Москва пройшов профілактичну санітарну обробку на території України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Укрзалізниці.

"Станом на сьогодні поїзд повним складом прибув на вокзал Київ-Пасажирський включаючи 11 вагонів, яким подорожувала китаянка і який був відчеплений на станції Брянськ-Орловський до проведення медичного огляду та необхідних тестів", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що лабораторне дослідження в Росії не виявили коронавірусу у громадянки Китаю, яку зняли з цього поїзда напередодні.

"Попри те, що тести на коронавірус були негативними і той факт, що поїзд пройшов санітарну обробку на території РФ, Укрзалізниця з турботою про своїх пасажирів провела додаткову профілактичну обробку СЕС усіх вагонів поїзда. Також буде проведена заміна знімного інветаря і спальних комплектів (матраців, подушок тощо)", - зазначили в Укрзалізниці.

Як повідомляли Українські Новини, у китаянки з поїзда "Київ - Москва" коронавірус не виявили.

У п'ятницю, 20 лютого, Україна евакуювала з міста Ухань (Китай) 48 українців і 29 іноземних громадян.

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