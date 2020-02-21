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21 февраля 2020, пятница, 15:49 125
Общество 2020-02-21T15:49:28+02:00
Українські Новини
У китаянки из поезда "Киев - Москва" коронавирус не обнаружили

У китаянки из поезда "Киев - Москва" коронавирус не обнаружили

Ольга Фандорина
Поезд, Китай, Коронавирус в Китае, Укрзализниця
Поезд Киев Москва. Фото: Rail-Club.RU
Поезд Киев Москва. Фото: Rail-Club.RU

У гражданки Китая из поезда "Киев-Москва" по результатам лабораторного исследования диагноз COVID-19 (коронавирус) не подтвержден.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения со ссылкой на международные каналы ММСП Российской Федерации, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, у пассажиров вагона будет возможность пройти диагностику.

Как сообщали Українськi Новини, с поезда "Киев - Москва" сняли китаянку с подозрением на коронавирус: "Укрзализниця" проверяет информацию

13 украинце, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады были отправлены на обсервацию (режим наблюдения в изолированном пространстве) в Брянске (Россия) из-за пребывания в одном вагоне поезда "Киев-Москва" с имеющей подозрение на коронавирус гражданкой Китая с высокой температурой.

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