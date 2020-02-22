Всі в обсервації у Нових Санжарах здорові, - заступник міністра охорони здоров'я Коваль

Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявляє, що усі, хто знаходиться в обсервації у Нових Санжарах, здорові.

Про це він заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів, передають Українські Новини.

"Результати ранкового медичного обстеження є позитивними", - сказав він.

Він зазначив, що в суботу у евакуйованих також будуть брати кров на аналіз. Ці зразки будуть направлені в київську лабораторію.

Таке обстеження буде проходити 1 раз у 3 дні.

Крім того, Коваль зазначив, що евакуйовані забезпечені їжею, тому не варто залишати пожертвування або ж координуватися через Червоний Хрест.

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