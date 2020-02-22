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22 лютого 2020, субота, 13:52 6
Політика 2020-02-22T13:57:45+02:00
Українські Новини
Всі в обсервації у Нових Санжарах здорові, - заступник міністра охорони здоров'я Коваль

Всі в обсервації у Нових Санжарах здорові, - заступник міністра охорони здоров'я Коваль

Влада Билоус
Коронавірус, обсервація, Карантин, Нові Санжари

Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявляє, що усі, хто знаходиться в обсервації у Нових Санжарах, здорові.

Про це він заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів, передають Українські Новини.

"Результати ранкового медичного обстеження є позитивними", - сказав він.

Він зазначив, що в суботу у евакуйованих також будуть брати кров на аналіз. Ці зразки будуть направлені в київську лабораторію.

Таке обстеження буде проходити 1 раз у 3 дні.

Крім того, Коваль зазначив, що евакуйовані забезпечені їжею, тому не варто залишати пожертвування або ж координуватися через Червоний Хрест.

Як повідомляли Українські Новини, Минздрав опубликовал алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус.

Также эксперты прогнозируют, что эпидемия коронавируса после февраля пойдет на спад.

Минздрав намерен предоставить бесплатное лечение за рубежом 139 украинцам.

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