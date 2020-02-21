В ООН розкритикували ситуацію в Нових Санжарах

На вчорашні акції протестів у Нових Санжарах, де люди закидали автобуси з евакуйованими українцями з Китаю камінням, відреагувало представництво ООН в Україні.

Про це повідомила прес-служба на Facebook,

В організації закликали чиновників забезпечити безпеку евакуйованим.

"Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві не повинно мати місця в сьогоднішній Україні. Ці чоловіки і жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції і заслуговують поваги до гідності і безпечного повернення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Посаду в ООН

Як повідомляли Українські Новини, в медчастині в "Нових Санжарах" співробітники йдуть на лікарняний та відпустки.

В результаті протестів 9 поліцейських постраждали під час заворушень в Нових Санжарах, пов'язаних з розміщенням в медичному центрі цього населеного пункту евакуйованих з Уханя українців.

Крім того, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька має намір провести 2 тижні в медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими українцями.