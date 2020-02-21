В медчасти в "Новых Санжарах" сотрудники уходят на больничный и в отпуск

Директор медицинской части Национальной гвардии "Новые Санжары" Александр Блинов заявляет, что 2 сотрудника медчасти ушли на больничный, три ушли в отпуск за свой счет и еще один написал заявление на увольнение, однако позже по неизвестным причинам забрал его.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Newsone", передают Українськi Новини.

"2 человека из персонала на больничном, за свой счет (отпуск) написали три человека. Один из них инвалид по зрению, второй по семейным обстоятельствам. Заявление на увольнение написал один сотрудник персонала, но он заявление забрал, хотя с ним никто не вел разговор об этом и никто не уговаривал", - сказал Блинов.

По его словам, на данный момент на территории санатория находится 106 человек.

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Санаторий "Новые Санжары" охраняют 320 нацгвардейцев, 70 полицейских и 16 сотрудников ГосЧС.