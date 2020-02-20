Подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя (Китай) украинцами.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком в Новых Санжарах (Полтавская область), передают Українськi Новини.



Он сообщил, что человек, предположительно бросавший камни в автобус, задержан.



Кроме того, правоохранители сообщили, что всего было задержано 24 человека, из них 17 утром и позже еще 7.





Разбитое окно. Скриншот: Instagram/o_nowik





Как сообщали Українськi Новини, 9 полицейских пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медицинском центре данного населенного пункта эвакуированных из Уханя украинцев.



Ранее в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя.



Кроме того, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена провести 2 недели в медицинском центре "Новые Санжары" вместе с эвакуированными украинцами.



Тем временем Китай решает вопрос размещения трех недопущенных на эвакуацию украинцев, температура которых нормализовалась.