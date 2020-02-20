подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 февраля 2020, четверг, 23:46 11
Силовые структуры 2020-02-20T23:46:53+02:00
Українські Новини
Подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя задержали

Подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя задержали

Валерия Драгомирова
Арсен Аваков, Алексей Гончарук, Камни, Эвакуация украинцев, Новые Санжары
Новые Санжары. Фото: Радио Свобода
Новые Санжары. Фото: Радио Свобода

Правоохранители задержали подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя (Китай) украинцами.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком в Новых Санжарах (Полтавская область), передают Українськi Новини.

Он сообщил, что человек, предположительно бросавший камни в автобус, задержан.

Кроме того, правоохранители сообщили, что всего было задержано 24 человека, из них 17 утром и позже еще 7.

Разбитое окно. Скриншот: Instagram/o_nowikРазбитое окно. Скриншот: Instagram/o_nowik



Как сообщали Українськi Новини, 9 полицейских пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медицинском центре данного населенного пункта эвакуированных из Уханя украинцев.

Ранее в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя.

Кроме того, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена провести 2 недели в медицинском центре "Новые Санжары" вместе с эвакуированными украинцами.

Тем временем Китай решает вопрос размещения трех недопущенных на эвакуацию украинцев, температура которых нормализовалась.

Больше новостей о: Арсен Аваков Алексей Гончарук Камни Эвакуация украинцев Новые Санжары

Аваков за принятие закона о коллаборантах до выбор...
Кабмин разрешил Кличко назначить своим заместителе...
Во Львовской области предотвратили крупные кражи к...
Эвакуированных украинцев закрыли в медцентре, толп...
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция
Гончарук срочно вылетел в Новые Санжары
Новости
Подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя задержали 23:46
Зоряна Скалецкая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая 23:16
Минобороны установило выплату военным для решения социально-бытовых вопросов в размере одного оклада 22:22
В Китае выпустили первые "коронавирусные облигации" 21:57
Во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали два человека 21:51
больше новостей
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 21:49 Обновляется
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
больше новостей
Кучухидзе Антон: Мининфраструктуры пиарится на коронавирусе 07:52 Мнение
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 21:49 Обновляется
Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев 10:46 Документ
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
больше новостей
Эвакуированные граждане приедут именно в "Новые Санжары", других вариантов нет, - МВД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok