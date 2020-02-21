У медчастині в "Нових Санжарах" співробітники йдуть на лікарняний і у відпустку

Директор медичної частини Національної гвардії "Нові Санжари" Олександр Блінов заявляє, що 2 співробітники медчастини пішли на лікарняний, три пішли у відпустку за свій рахунок і ще один написав заяву на звільнення, однак пізніше з невідомих причин забрав її.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Newsone", передають Українські Новини.

"2 особи з персоналу на лікарняному, за свій рахунок (відпуск) написали три людини. Один з них сліпий, другий за сімейними обставинами. Заяву на звільнення написав один співробітник персоналу, але він забрав заяву, хоч з ним ніхто не вів розмову про це і ніхто не вмовляв", - сказав Блінов.

За його словами, на даний момент на території санаторію знаходиться 106 осіб.

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Санаторій "Нові Санжари" охороняють 320 нацгвардійців, 70 поліцейських і 16 співробітників ДСНС.