Санаторий "Новые Санжары" охраняют 320 нацгвардейцев, 70 полицейских и 16 сотрудников ГосЧС

320 сотрудников Национальной гвардии, 70 полицейских и 16 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обеспечивают охрану правопорядка в Новых Санжарах Полтавской области, где были размещены эвакуированные из Уханя (Китай) граждане.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передают Українськi Новини.

Он отметил, что ситуация в поселке находится под полным контролем.

Как сообщали Українськi Новини, 20 февраля 9 полицейских и 1 гражданский пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медцентре Нацгвардии эвакуированных из Уханя украинцев.

5 правоохранителей были госпитализированы, 4 оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, гражданского также осмотрели, он отказался от госпитализации.

Правоохранители задержали подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя украинцами.

Полиция отпустила 23 задержанных во время массовых беспорядков в Новых Санжарах.

20 февраля депутаты Новосанжарского поселкового совета призывали Зеленского не допустить размещения эвакуированных из китайского Уханя граждан в медцентре "Новые Санжары".

Ранее Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя.