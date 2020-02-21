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21 февраля 2020, пятница, 16:56 18
Силовые структуры 2020-02-21T16:56:23+02:00
Українські Новини
Санаторий "Новые Санжары" охраняют 320 нацгвардейцев, 70 полицейских и 16 сотрудников ГосЧС

Санаторий "Новые Санжары" охраняют 320 нацгвардейцев, 70 полицейских и 16 сотрудников ГосЧС

Ольга Фандорина
Нацгвардия, МВД, Полицейские, ГосЧС, Новые Санжары, Эвакуированные украинцы
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД

320 сотрудников Национальной гвардии, 70 полицейских и 16 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обеспечивают охрану правопорядка в Новых Санжарах Полтавской области, где были размещены эвакуированные из Уханя (Китай) граждане.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передают Українськi Новини.

Он отметил, что ситуация в поселке находится под полным контролем.

Как сообщали Українськi Новини, 20 февраля 9 полицейских и 1 гражданский пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медцентре Нацгвардии эвакуированных из Уханя украинцев.

5 правоохранителей были госпитализированы, 4 оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, гражданского также осмотрели, он отказался от госпитализации.

Правоохранители задержали подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя украинцами.

Полиция отпустила 23 задержанных во время массовых беспорядков в Новых Санжарах.

20 февраля депутаты Новосанжарского поселкового совета призывали Зеленского не допустить размещения эвакуированных из китайского Уханя граждан в медцентре "Новые Санжары".

Ранее Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя.

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