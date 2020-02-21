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21 лютого 2020, пʼятниця, 17:29 4
Фінанси 2020-02-21T17:42:03+02:00
Українські Новини
Курс гривні завмер на міжбанку

Курс гривні завмер на міжбанку

Таня Войтюк
Міжбанк, курс гривні, курс гривні на міжбанку, Міжбанківський валютний ринок, Гривня
Гривні. Гроші. Фото: pixabay
Гривні. Гроші. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 3 коп. у п'ятницю зберігся на 24,45 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,41-24,45 UAH/USD, потім котирування почали зростати до 24,45-24,48 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,44-24,46 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,99% з 23,74 UAH/USD до 24,45 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, банкіри і аналітики розповіли, чого очікувати від долара на початку весни.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 3 коп. в четвер зміцнився на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

З 14 по 21 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 3,72 коп. до 24,5160 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,53% до 24,2687 UAH/USD третій тиждень поспіль.

В четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 19 лютого на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD.Середній курс купівлі євро підвищився на 0,66 коп. до 26,1832 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,42 коп. до 26,5635 UAH/EUR.

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